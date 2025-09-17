Onde assistir 'A Usurpadora', novela protagonizada por Gaby Spanic

"A Usurpadora" foi exibida pelo canal Viva entre 2022 e 2023. No momento, o Globoplay é o serviço de streaming oficial para assistir a novela completa. Os capítulos originais têm cerca de uma hora de duração.

No SBT, a novela é uma campeã de reprises. Em 2025, foi ao ar pela oitava vez, igualando o recorde de "Maria do Bairro", novela de 1996 que também está disponível no Globoplay.

Na trama, Gaby Spanic interpreta as gêmeas idênticas Paulina e Paola, e faz par romântico com Fernando Colunga, 59. A história cheia de intrigas e reviravoltas marcou época e se tornou um dos maiores sucessos da TV latino-americana. Aqui no Brasil, a atriz tem uma legião de fãs e, por isso, é uma das favoritas para ganhar 'A Fazenda'.