Hollywood Reporter aposta em 'O Agente Secreto' para 5 categorias do Oscar

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
'O Agente Secreto', filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura
'O Agente Secreto', filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura Imagem: Victor Jucá

O longa brasileiro "O Agente Secreto" ganhou destaque internacional ao aparecer na lista de apostas da revista americana The Hollywood Reporter para o Oscar 2026.

O que aconteceu

O crítico Scott Feinberg, que assina o texto, apontou o filme como forte candidato a cinco indicações. Segundo ele, o filme do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filo, é um forte candidato para as categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura.

A lista ainda cita a atriz Tânia Maria, 78, que poderá concorrer o título de Melhor Atriz Coadjuvante. Diferente da Variety, que indicou sua candidatura como uma possibilidade, o The Hollywood Reporter avalia suas chances como baixas.

Na segunda-feira (15), "O Agente Secreto" foi oficialmente escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar. A disputa é pela categoria de Melhor Filme Internacional.

O filme, que conquistou prêmios no Festival de Cannes, estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro.

