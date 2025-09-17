Bárbara: 'Nizam vira feministo em A Fazenda para corrigir erros do BBB'

Nizam busca se reposicionar após polêmicas no BBB 24, afirmam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. O ex-BBB entrou em A Fazenda 2025 sob pressão para mostrar evolução, após ser acusado de machismo contra Yasmin Brunet.
Muita gente, quando tem uma segunda oportunidade, quer tentar corrigir o erro daquele primeiro reality show. E o erro que muitas vezes é entre aspas, porque é uma questão de interpretação, de contexto. Então assim, o Nizan, né, relembrando a participação dele no BBB, teve alguns comentários sobre a Yasmin Brunet, sobre o corpo dela, comentários machistas.Bárbara Saryne
Então ele entrou na Fazenda, não pra viver a nova história na Fazenda, foi pra mostrar que ele é um ser humano melhor, que ele evoluiu, que ele aprendeu com aquilo. Agora ele é um feministo.Bárbara Saryne
