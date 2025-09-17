Neymar rebate rumores de desentendimento com sogra: 'Adoro ela'

Neymar, 33, se manifestou nas redes sociais para desmentir rumores de que estaria incomodado com a presença de sua sogra, Telma Fonseca, em sua mansão, onde mora com Bruna Biancardi, 31.

O que aconteceu

As especulações surgiram após notícias de que Telma teria se mudado para ajudar a cuidar da neta do casal, Mel.

Neymar rebateu a informação em um comentário na própria publicação. "Que mentira, eu adoro minha sogra… se tem uma pessoa que eu adoraria que estivesse morando com a gente, seria ela!", escreveu o jogador.