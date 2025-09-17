Narcisa reprova 'publis' com imitações de Tiago Barnabé: 'Está errado'

Narcisa falou também sobre a decisão de parar de beber. "Eu parei. Estava ficando sem memória, esquecendo das coisas, esquecendo as bolsas nas festas. Aí tinha que buscar tudo no dia seguinte, tinha que procurar as bolsas nos lugares", disse ela, que também lamentou a perda de alguns pertences que nunca foram devolvidos.

Em nota enviada para Splash, a equipe do humorista afirmou que Barnabé sempre teve um carinho muito especial pela Narcisa e, por isso, sempre conduziu sua imitação com muito cuidado e respeito.

As ações realizadas são simples e, sempre que havia algo de maior relevância, compartilhávamos previamente com a antiga equipe dela que, inclusive, já foi substituída. Atualmente, mantemos contato direto com o advogado da Narcisa, que sempre se mostrou muito educado e atencioso. É importante ressaltar que jamais faríamos uma ação comercial de grande porte utilizando o nome da Narcisa Tamborindeguy, como já recusamos em diversas ocasiões, justamente em respeito a ela.