Influencer lança livro sobre ser corno sem tabu: 'Não precisa ter vergonha'

Vagner Macedo, influenciador que busca o título de "maior corno do mundo", acaba de lançar o livro "Ser Corno ou Não Ser".

O que aconteceu

Autor cita na obra crises de ciúmes, traições silenciosas e descreve o momento em que decidiu ressignificar a palavra corno. Ele e a mulher, Bella Mantovani, estão casados há 16 anos e vivem um relacionamento aberto.