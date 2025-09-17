Ex-apresentador é preso pela quarta vez após discussão com filha nos EUA

Após o episódio, a filha deixou a residência e o jornalista buscou a ex-esposa, temendo que a jovem pudesse também atacá-la. No entanto, ao chegar à casa da ex-mulher, Somerville encontrou policiais, chamados pela própria filha. Ainda de acordo com Somerville, a jovem disse não querer registrar queixa, mas o processo foi adiante. Ele foi liberado após pagar fiança.

Eu amo minha filha mais do que tudo. Nunca a machucaria de propósito, mas em uma situação de conflito coisas ruins podem acontecer. Só espero que ela receba o tratamento de que precisa.

Frank Somerville

Somerville já havia protagonizado outros episódios polêmicos. Em 2021, Somerville foi detido após um atropelamento e chegou a aparecer no ar falando de forma confusa durante um noticiário. Na época, disse ter confundido comprimidos de Ambien com outro remédio, mas depois assumiu o vício em álcool.

Dois anos depois, em 2023, foi preso duas vezes na mesma noite. A primeira prisão ocorreu após uma briga em que agrediu o irmão e, horas depois, foi detido ao ser encontrado embriagado dentro do próprio carro.