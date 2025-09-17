SplashUOL
'Êta Mundo Melhor!' hoje (17): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (17) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Sabiá acompanha Candinho, Zulma e Aladin na busca por Samir e Jasmin. Samir teme as atitudes de Marilda e Aderbal, e clama por Candinho. Estela visita Ernesto na delegacia. Samir ouve a voz de Asdrúbal e implora que o professor o salve. Haydée sofre com a frieza de Lúcio. Policarpo guia Candinho na busca por Samir. Carneiro anuncia que Cunegundes deve ser internada. Sandra ignora o Barão e pede ajuda a Inês. Ernesto provoca Celso falando de Estela. Marilda e Aderbal trancam Asdrúbal, Picolé, Zé dos Porcos e Jasmin com Samir no galpão.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

