Keanu Reeves se casa em cerimônia secreta com namorada na Europa, diz site

Discreto como sempre, Keanu Reeves, 61, teria trocado alianças com a artista plástica Alexandra Grant, 52, em uma cerimônia íntima na Europa, segundo o site americano RadarOnline.

O que aconteceu

O astro de "Matrix" e "John Wick" escolheu oficializar a união sem alarde, apenas diante de poucos convidados. De acordo com uma fonte próxima, o casal vinha conversando há anos sobre a possibilidade, mas decidiu que queria algo reservado, "só deles".

Keanu e Alexandra se conheceram em 2009, em uma festa, e cultivaram uma amizade que cresceu ao longo do tempo. Eles trabalharam juntos em projetos criativos, incluindo livros, até assumirem publicamente o relacionamento em 2019.