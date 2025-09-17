SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Apresentadora revela romance com Dudu Camargo: 'Planejamos ter um filho'

De Splash, em São Paulo
Suyane assume namoro com Dudu Camargo
Suyane assume namoro com Dudu Camargo Imagem: Reprodução/Instagram

Suyane Pessoa, apresentadora da TV Meio Norte, do Piauí, revelou que está em um relacionamento com Dudu Camargo — participante de A Fazenda 17 (Record).

O que aconteceu

Em entrevista ao colunista André Moura, a apresentadora do Programa da Tarde abriu o jogo sobre a relação com o jornalista. "O Dudu entrou na minha vida de uma forma muito especial. Eu e ele temos uma afinidade muito grande".

Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas a verdade é que temos algo mais íntimo.
Suyane Pessoa

Ela ainda surpreendeu ao confidenciar que existem planos de ter um filho com Dudu Camargo após sua participação em A Fazenda 17. "Recentemente, eu demonstrei pra ele a minha vontade de ter outro filho e ele disse que tinha muita vontade de ser pai. Nós até planejamos ter um filho juntos e até chegamos a ir ao médico."

A apresentadora crê que o amado será o campeão da 17ª temporada do reality rural da Record por não ser "comum". "É claro que estou na torcida e tenho certeza que ele vai ser o campeão. Dudu é dono de um carisma inigualável, é inteligente, estrategista e está sendo um dos grandes pontos positivos do programa", finalizou.

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

4.564 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
4.564 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.