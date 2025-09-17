Apresentadora revela romance com Dudu Camargo: 'Planejamos ter um filho'

Suyane Pessoa, apresentadora da TV Meio Norte, do Piauí, revelou que está em um relacionamento com Dudu Camargo — participante de A Fazenda 17 (Record).

O que aconteceu

Em entrevista ao colunista André Moura, a apresentadora do Programa da Tarde abriu o jogo sobre a relação com o jornalista. "O Dudu entrou na minha vida de uma forma muito especial. Eu e ele temos uma afinidade muito grande".