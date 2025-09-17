'Princípio de incêndio' interrompe votação ao vivo em A Fazenda

Durante a votação para definir quem faria a primeira Prova do Fazendeiro, em A Fazenda (Record), um princípio de incêndio interrompeu o programa ao vivo.

O que aconteceu

Enquanto votavam, Dudu Camargo interrompeu o programa ao vivo e alertou: "Princípio de incêndio ali". Nisso, todos os participantes se voltaram para a cozinha.

"É o bolo, o bolo", alertaram: "O fogo está tão grande que está saindo [do forno]."