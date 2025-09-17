'Princípio de incêndio' interrompe votação ao vivo em A Fazenda

Durante a votação para definir quem faria a primeira Prova do Fazendeiro, em A Fazenda (Record), um princípio de incêndio interrompeu o programa ao vivo.
O que aconteceu
Enquanto votavam, Dudu Camargo interrompeu o programa ao vivo e alertou: "Princípio de incêndio ali". Nisso, todos os participantes se voltaram para a cozinha.
"É o bolo, o bolo", alertaram: "O fogo está tão grande que está saindo [do forno]."
Nizan, que votava no momento, parou o discurso. Dudu Camargo foi até o forno e tirou o tabuleiro com o bolo queimado e levou para o meio da sala.
Galisteu contornou o imprevisto dizendo ser normal queimar bolo na cozinha: "Mas na Fazenda é a primeira vez, ao vivo é assim."
Olha o fogoooo #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/Yz5fKmmEWN-- A Fazenda (@afazendarecord) September 18, 2025
Após a votação, Créo reclamou que Dudu não precisa dizer durante o programa ao vivo que o bolo estava queimando no forno. No entanto, ele retrucou: "Ia sair essa fumaça, certo? Mais cedo ou mais tarde! Eu só abri o fogão!"
Créo continuou reforçando que no intervalo eles poderiam arrumar.
Tem que mostrar pro público que tá pegando fogo. Isso é atração e entretenimento. Dudu Camargo
