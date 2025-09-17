SplashUOL
A Fazenda

'Princípio de incêndio' interrompe votação ao vivo em A Fazenda

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Dudu Camargo mostra bolo queimado
A Fazenda 17: Dudu Camargo mostra bolo queimado Imagem: Reprodução/TV Record

Durante a votação para definir quem faria a primeira Prova do Fazendeiro, em A Fazenda (Record), um princípio de incêndio interrompeu o programa ao vivo.

O que aconteceu

Enquanto votavam, Dudu Camargo interrompeu o programa ao vivo e alertou: "Princípio de incêndio ali". Nisso, todos os participantes se voltaram para a cozinha.

"É o bolo, o bolo", alertaram: "O fogo está tão grande que está saindo [do forno]."

Nizan, que votava no momento, parou o discurso. Dudu Camargo foi até o forno e tirou o tabuleiro com o bolo queimado e levou para o meio da sala.

Galisteu contornou o imprevisto dizendo ser normal queimar bolo na cozinha: "Mas na Fazenda é a primeira vez, ao vivo é assim."

Após a votação, Créo reclamou que Dudu não precisa dizer durante o programa ao vivo que o bolo estava queimando no forno. No entanto, ele retrucou: "Ia sair essa fumaça, certo? Mais cedo ou mais tarde! Eu só abri o fogão!"

Créo continuou reforçando que no intervalo eles poderiam arrumar.

Tem que mostrar pro público que tá pegando fogo. Isso é atração e entretenimento. Dudu Camargo

