'Dona de Mim' hoje (17): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (17) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Letícia afirma a Rosa que a doença está avançando. Samuel diz a Breno que Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz, e ambos se preocupam com Ayla. Jaques faz uma revelação a Davi. Ayla se desespera com a aliança entre Davi e Jaques. Tânia confronta Jaques sobre a manipulação com Davi. Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher. Samuel apoia Leo. Kami decide acompanhar Ryan até o galpão, e flagra Marlon lutando com Bárbara