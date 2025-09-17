Corpo encontrado no carro de d4vd, atração do Lolla, é de menina de 15 anos

A mãe de Celeste afirma que ela tinha um namorado chamado "David". Ao TMZ, ela afirmou também que Celeste e d4vd tinham a mesma tatuagem de "Shhh..." no dedo indicador.

d4vd cancelou um show após o corpo ser identificado. Segundo o mesmo portal, ele tinha um show marcado hoje em Seattle, mas não se apresentará.

Segundo as autoridades, o corpo estava no porta-malas dianteiro do carro, envolto em um saco. Os policiais fizeram a descoberta após receberem a denúncia de que o carro estava exalando um odor muito forte.

Após o carro ser encontrado, um representante do músico disse que ele estava cooperando com as autoridades. "d4vd foi informado do que aconteceu. Ele está em turnê, mas está cooperando plenamente com as autoridades", dizia a nota enviada a veículos estrangeiros.

d4vd é uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2026. O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.