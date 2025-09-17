Como 'Gen V' lidou com a morte do ator Chance Perdomo na nova temporada?

A segunda temporada de "Gen V", spin-off de "The Boys", estreia hoje (17). A produção acompanha os alunos da Godolkin em um Estados Unidos polarizado entre apoiadores da Luz-Estrela e do Capitão Pátria.

O lançamento havia sido adiado após a morte do ator Chance Perdomo, que interpretava um dos protagonistas, e exigiu mudanças na trama dos super-heróis.

O que aconteceu

Chance Perdomo morreu em 29 de março de 2024, aos 27 anos, em um acidente de moto. Ele ficou famoso pelo seu papel de Ambrose em "O Mundo Sombrio de Sabrina". Seu último trabalho foi em "Gen V", em que interpretava Andre, um Super com poderes de manipulação magnética.