'Bem bonitinha': Ernesto mostra seu lado mais podre em 'Êta Mundo Melhor!'

Ernesto, no entanto, não demonstra arrependimento. Em vez de ouvir, ele provoca. Com um sorriso debochado, chega a pedir um beijo, o que faz Estela reagir de imediato.

Eu tenho nojo de você, Ernesto! Você é um monstro, só merece meu desprezo!

Pronta para ir embora, a enfermeira é novamente interrompida. Ernesto quer saber se ela está comprometida e, mais uma vez, tenta desestabilizá-la. Segura de seus sentimentos, Estela revela que vive um relacionamento sólido com Celso (Rainer Cadete).

Eu tenho, sim, alguém que me ama de verdade. Estou comprometida com Celso. Ele, sim, é um bom homem, generoso, respeitador, honesto, completamente diferente de você!

Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo

A resposta de Estela não intimida Ernesto, que ri, ironiza e, em seguida, comenta que percebeu que Estela mora com uma menina. Ela explica que se trata de sua irmã Anabela (Isabelly Carvalho) e o bandido, porém, não perde a oportunidade de insinuar algo maldoso. "Ela é bem bonitinha. Anabela. Belo nome", provoca, despertando a fúria da enfermeira. "A minha felicidade é que você vai apodrecer na cadeia e nunca mais vai poder nos incomodar", rebate.