Apesar da concorrência, 'O Agente Secreto' foi opção certeira para o Oscar

A Academia Brasileira de Cinema elegeu "O Agente Secreto" (Kleber Mendonca Filho) como o representante do Brasil para disputar a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026 — a mesma que, no ano passado, trouxe a primeira estatueta para o país por "Ainda Estou Aqui".

O filme da vez narra um professor (Wagner Moura) que, em 1977, decide fugir de seu passado violento e misterioso. Ele se muda então para Recife com a intenção de recomeçar —mas começa a ser espionado pelos vizinhos.

No videocast Plano Geral desta quarta-feira, o jornalista Vitor Búrigo avalia a escolha pelo filme para nos representar como "certeira". "Tivemos seis filmaços [em disputa] que nos representariam muito bem. Falou-se muito na disputa entre "Manas" (Mariana Brennand Fortes) e o "O Agente Secreto", mas parece que esqueceram de outros filmes também muito premiados, como "O Último Azul" (Gabriel Mascaro), nosso grande vencedor do Festival de Berlim, e como "Baby" (Pedro Sotero), "Kasa Branca" (Luciano Vidigal) e "Oeste Outra Vez" (Erico Rassi)", diz.