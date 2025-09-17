Ana Castela e Zé Felipe posam juntos e empolgam fãs: 'Não acredito'

Ana Castela, 21, e Zé Felipe, 26, causaram alvoroço nas redes sociais, na noite de hoje, com um clique juntos. O registro alimenta os rumores de um possível romance dos cantores sertanejos.

O que aconteceu

Na foto, o cantor se apoia nas pernas da cantora. Ela, aparentemente, está sentada em um balcão. "Coloca o chapéu que lá vem a pedrada", escreveram os artistas, na postagem do Instagram.

Segundo apuração de Splash, Zé Felipe e Ana Castela têm alinhados a produção de uma nova música. Após alguns meses de tentativa, eles conseguiram conciliar as agendas para produção do novo trabalho.