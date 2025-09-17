Alvo era outro; entenda por que Odete morreu por engano na 1ª 'Vale Tudo'

Maria de Fátima (Glória Pires) era o alvo de Leila no fim de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução

Na cena icônica, Leila entra no apartamento e, descontrolada, procura a amante do marido. Marco Aurélio questiona o que a esposa está fazendo ali e explica que a pessoa com quem está - sem dizer o nome - está passando mal. Minutos antes de Leila chegar, Odete tem um mal-estar enquanto discute com o funcionário sobre o rombo nas contas da TCA.

Acreditando que a companhia de Marco Aurélio é Fátima, Leila vê uma silhueta se aproximando em uma porta de vidro e dispara três tiros. Marco Aurélio entra em desespero, abre a porta e vê que Odete morreu imediatamente após ser atingida pelos disparos. Apesar de estar em choque, Leila segue os comandos do marido e os dois conseguem se safar da cena do crime.

O autor Gilberto Braga e Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall, morta em 'Vale Tudo' de 1988 Imagem: Divulgação e Reprodução/Globo

O mistério da identidade do assassino da vilã, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do culpado.

Todos os espectadores queriam saber a resposta no último capítulo da trama, deixando ruas, cinemas e teatros vazios na hora da exibição da novela, segundo reportagens da época. Bares e restaurantes com aparelhos de TV ou telões atraíram público para celebrar a exibição do capítulo.