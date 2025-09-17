A Fazenda: Rayane chora em acerto com Dudu: 'Não te dou liberdade'

Dudu Camargo e Rayane conversaram na madrugada de hoje em A Fazenda 2025 (Record) sobre o atrito entre os dois.

O que aconteceu

O apresentador apontou para a empresária que não queria ser inimigo dela. Os dois discutiram após Dudu comentar que ela estava muito próxima dos homens da casa e sugerir uma história com Will. "O que eu quero deixar claro é que não uma rixa."

Rayane chorou e o rebateu. "Eu não te dou essa liberdade, esse lugar, porque você viu o que eu passei e eu te contei. A gente ouviu as histórias de cada um aqui. Eu não estou aqui à toa."