A Fazenda 17: Cavalo morde cabeça de Dudu Camargo na baia

Ele me mordeu. Não é cavalo da paz, não. Não foi nem o cabelo, foi a cabeça. Senti o peso da mordida. Dudu Camargo

A escolha da Baia na primeira semana aconteceu durante a seletiva para a primeira Prova do Fazendeiro. Quatro peoas sobreviveram a disputa.

Cada uma delas escolheu um dos moradores da Baia.

Michelle escolheu Dudu Camargo;

Rayane escolheu Yoná;

Renata escolheu Toninho Tornado;

Saory escolheu Tamires.

Além de dormir na Baia, os quatro peões não participarão da prova que será realizada quinta-feira e valerá imunidade.