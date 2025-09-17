SplashUOL
A Fazenda

A Fazenda 17: Cavalo morde cabeça de Dudu Camargo na baia

Colaboração para Splash, em São Paulo
Dudu Camargo teve a cabeça mordida por Apolo, o cavalo da nova edição de A Fazenda, da Record.

O que aconteceu

Ao lado de Yoná e Tamires, Dudu Camargo levou um susto na baia. Enquanto uma das peoas fazia carinho no cavalo, o animal mordeu a cabeça do jornalista.

Assustado, Dudu pulou rapidamente: "Ele mordeu."

Ele me mordeu. Não é cavalo da paz, não. Não foi nem o cabelo, foi a cabeça. Senti o peso da mordida. Dudu Camargo

A escolha da Baia na primeira semana aconteceu durante a seletiva para a primeira Prova do Fazendeiro. Quatro peoas sobreviveram a disputa.

Cada uma delas escolheu um dos moradores da Baia.

  • Michelle escolheu Dudu Camargo;
  • Rayane escolheu Yoná;
  • Renata escolheu Toninho Tornado;
  • Saory escolheu Tamires.

Além de dormir na Baia, os quatro peões não participarão da prova que será realizada quinta-feira e valerá imunidade.

