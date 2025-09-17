A Fazenda 17: Cavalo morde cabeça de Dudu Camargo na baia

Dudu Camargo teve a cabeça mordida por Apolo, o cavalo da nova edição de A Fazenda, da Record.
Ao lado de Yoná e Tamires, Dudu Camargo levou um susto na baia. Enquanto uma das peoas fazia carinho no cavalo, o animal mordeu a cabeça do jornalista.
Assustado, Dudu pulou rapidamente: "Ele mordeu."
Ele me mordeu. Não é cavalo da paz, não. Não foi nem o cabelo, foi a cabeça. Senti o peso da mordida. Dudu Camargo
A escolha da Baia na primeira semana aconteceu durante a seletiva para a primeira Prova do Fazendeiro. Quatro peoas sobreviveram a disputa.
Cada uma delas escolheu um dos moradores da Baia.
- Michelle escolheu Dudu Camargo;
- Rayane escolheu Yoná;
- Renata escolheu Toninho Tornado;
- Saory escolheu Tamires.
Além de dormir na Baia, os quatro peões não participarão da prova que será realizada quinta-feira e valerá imunidade.
