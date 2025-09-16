Viih Tube pede que pai construa própria história: 'Amado, vilão ou planta?'

Viih Tube, 25, aconselhou o pai, Fabiano Moraes, a não ficar na sombra dela durante a participação em A Fazenda 17 (Globo).

O que aconteceu

Influenciadora revelou conversa com o pai dias antes do confinamento. "Ele foi lá na minha casa antes de entrar, conversou comigo. Os conselhos que eu tenho, já dei para ele, principalmente sobre saúde mental. Tem que preservar a saúde mental lá dentro, porque eu sei como é o confinamento", disse a famosa, hoje, no Instagram.