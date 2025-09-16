Usurpadora, primo de Fiuk: veja curiosidades dos peões de A Fazenda 17

Guilherme Boury, 41, é famoso por trabalhos em novelas como Fina Estampa (Globo), A Terra Prometida (Record) e Poliana Moça (SBT). O que poucos sabem é que o artista é sobrinho de Fábio Jr. e primo dos artistas Fiuk e Cleo Pires.

Guilherme Boury e Fiuk tiram foto para mostrar semelhança Imagem: Divulgação

Gabily, 29, tem carreira de cantora e perfil na rede social de conteúdo adulto Onlyfans. A artista também teve um breve romance com o jogador Neymar, em 2019, e o rapper MC Poze do Rodo, em 2023 e 2024.

Gabily ficou amiga de Biancardi após affair com Neymar Imagem: Reprodução

Tamires Assis ganhou projeção nacional como Cunhã Poranga do Boi Garanhão após a participação de Isabelle Nogueira, que é Cunhã Poranga do Boi Garantido, no BBB 24. Aliás, ela também teve um breve romance com Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, e o caso terminou com envolvimento da polícia e pedido de medida protetiva.