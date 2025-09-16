SplashUOL
'Vale Tudo' hoje (16): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Freitas (Luis Lobianco) em Vale Tudo
Freitas (Luis Lobianco) em Vale Tudo Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (16) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher. Marco Aurélio é levado para o hospital. Marco Aurélio afirma a Leila que Odete está por trás do atentado que sofreu. Leila avisa ao marido que ele andará com segurança. Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. Celina fica mal quando Estéban lhe diz que precisa de um tempo. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização. Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clima entre Freitas e Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

