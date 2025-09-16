'Tudo Novo de Novo': minissérie de 2009 retorna em outubro ao Globoplay

Trama é um retrato da sociedade contemporânea, explorando novos arranjos familiares. A história acompanha Clara (Julia Lemmertz), uma arquiteta que equilibra carreira e maternidade com os filhos Carol (Daniela Piepszyk) e Léo (Matheus Gabriel), de casamentos diferentes. Clara evita um novo relacionamento, mas sua rotina muda quando conhece Miguel (Marco Ricca), engenheiro, também divorciado e pai.

O romance, porém, não é simples. O casal enfrenta crises, separações e a interferência constante de parentes, revelando as dificuldades e as belezas dos novos laços de parentesco. O elenco reúne ainda Guilherme Fontes, Marina Ruy Barbosa, Polliana Aleixo, Mário Cardoso e Vivianne Pasmanter.

Muitas das cenas foram gravadas em uma casa na Joatinga, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel, alugado pela equipe de produção, representava a casa em reforma do casal Ingrid e Teodoro, interpretados por Cristina Flores e Mário Cardoso. Para transmitir a ideia de que a casa alugada estava em obras, panos e revestimentos cobriam paredes e pisos.

Uma das propostas, levantada pela diretora Denise Saraceni, era abrir espaço para atores iniciantes na TV. Daniela Piepszyk, por exemplo, já tinha encantado o público nos cinemas ao interpretar Hanna em 'O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias', de Cao Hamburger.

Minissérie também contou com atores de teatro, como Marcelo Szpektor, Cristina Flores e Paula Braun. Além disso, apresentou o pequeno Matheus Gabriel. O casal protagonista fugia a essa regra, interpretado por Júlia Lemmertz e Marco Ricca, veteranos na TV.