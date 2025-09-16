Dudu Camargo x Rayane: primeira treta de A Fazenda 17 envolve Belo

Em seu segunda dia, A Fazenda 2025 (Record) trouxe a primeira treta da temporada entre Dudu Camargo e Rayane.

O que aconteceu

No quarto da sede, o jornalista comentou que a empresária, que namora Belo, se aproximou de alguns peões. "Ela já se deu bem com alguns rapazes que ela considera na amizade, aquele que deita ali".

Dudu apontou ainda que Rayane teria ficado com ciúmes de Gabily ter se deitado perto de Will. Repreendido por peoas que apontaram que Rayane namorava, Dudu insistiu. "Aqui dentro é outra história."