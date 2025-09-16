SplashUOL
Assine UOL
Dona de Mim

Três cenas, três estragos: Bárbara consegue virar 'Dona de Mim' do avesso

Colaboração para Splash, em São Paulo
Bárbara (Giovanna Cordeiro) em 'Dona de Mim'
Bárbara (Giovanna Cordeiro) em 'Dona de Mim' Imagem: Divulgação

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (16) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

O capítulo começa com Marlon tentando convencer Kami a esquecer Bárbara. A mãe de Dedé já está louca de ciúmes por conta da volta da ex do policial.

Enquanto isso, Ryan e Bárbara se beijam, movimentando ainda mais a trama. A vilã mostra que voltou com tudo e ainda aproveita para provocar Leo, uma vez que ela tem intenções de seduzir Marlon.

Nesse mesmo dia, Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. O criminoso continuará perseguindo Kami por vários capítulos.

Além disso, nessa terça, Nina se insinua para Danilo. Ela ainda diz a Filipa que aceita mudar de casa. Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão. Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.