Sydney Sweeney posa de maiô decotado em viagem de aniversário

Colaboração para Splash, em São Paulo
Sydney Sweeney usa maiô decotado em viagem
Sydney Sweeney usa maiô decotado em viagem Imagem: Reprodução/Instagram

Sydney Sweeney, 28, ousou ao usar um maiô decotado durante a celebração de seu aniversário.

O que aconteceu

A atriz chamou a atenção dos seguidores ao posar com um maiô preto com decote nos seios. Ela fez a publicação no domingo em seu Instagram.

Estrela de "Todos Menos Você" e "Euphoria" viajou com os amigos para celebrar seu aniversário. A artista postou uma série de fotos da comemoração.

Além do maiô decotado, Sydney Sweeney apareceu com um maiô branco e um biquíni dourado brilhante na publicação. Ela ainda compartilhou registros pulando de uma rocha e praticando wakesurf — quando a pessoa segura uma corda ligada ao barco e surfa no mar.

