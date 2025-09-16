Sydney Sweeney posa de maiô decotado em viagem de aniversário

Sydney Sweeney, 28, ousou ao usar um maiô decotado durante a celebração de seu aniversário.

O que aconteceu

A atriz chamou a atenção dos seguidores ao posar com um maiô preto com decote nos seios. Ela fez a publicação no domingo em seu Instagram.

Estrela de "Todos Menos Você" e "Euphoria" viajou com os amigos para celebrar seu aniversário. A artista postou uma série de fotos da comemoração.