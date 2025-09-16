Roberta Miranda conta motivo de ter escondido bissexualidade por 50 anos

Roberta Miranda, 68, decidiu expor o motivo de ter escondido sua bissexualidade por 50 anos.

O que aconteceu

Em sua nova biografia "Um Lugar Todinho Meu", Roberta Miranda, consagrada como a "rainha do sertanejo", faz revelações surpreendentes sobre sua vida e carreira. Uma das mais marcantes é o motivo de ter escondido sua bissexualidade por cinco décadas: uma promessa feita à sua mãe.

A cantora conta que a mãe, em seu leito de morte, fez um pedido para que ela nunca revelasse publicamente sua orientação sexual. Essa promessa, um "juramento", a fez sofrer por anos, pois sentia que não podia ser quem realmente era e teve até relacionamentos que terminaram porque ela não se assumia.