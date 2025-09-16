16 anos de casamento: o romance de Robert Redford e Sibylle Szaggars

Robert Redford, que morreu hoje aos 89 anos, teve um casamento marcante de 16 anos com a ativista ambiental Sibylle Szaggars, 68.

O que aconteceu

Os dois se conheceram em 1996, no hotel Sundance Mountain Resort, que era do ator. Em um painel no YoungArts Salon em 2014, ela admitiu que só sabia que ele era ator por ter visto "Descalços no Parque" (1967) e "Mais Forte que a Vingança" (1972).

No painel, a ambientalista alemã contou que alugou filmes do artista quando ele a convidou para jantar com alguns amigos. "Pensei: 'E se ele quiser falar sobre os filmes dele?' Não tenho ideia — seria constrangedor. Provavelmente teria misturado tudo. Claro, ele não falou sobre isso, então fui salva", brincou.