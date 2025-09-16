Robert Redford perdeu dois dos quatro filhos: 'Foi traumático'

Eu tinha apenas 21 anos; minha esposa, 20. Estávamos apenas começando nossas vidas; eu, apenas começando minha carreira em Nova York. Claro que foi traumático, e como isso se desenrola com o tempo, eu não sei. Tivemos que lidar com isso. Você tem que seguir em frente. Redford, em entrevista à Esquire

Astro sofreu novo baque em outubro de 2020, quando o filho James morreu vítima de um câncer no fígado. Ele estava na fila de transplante.

Ator e o filho criaram uma fundação sem fins lucrativos. "Após anos trabalhando em prol da sustentabilidade e da proteção de áreas selvagens, meu filho James e eu reconhecemos o poder da narrativa para trazer à tona e promover essas questões", disse Redford.

Morre Robert Redford

0:00 / 0:00

Morte foi anunciada em um comunicado de Cindi Berger, diretora-executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK, enviado ao NY Times. Um dos maiores galãs de Hollywodd, Redford ganhou dois Oscars e teve uma carreira de sete décadas.