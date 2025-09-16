Redford usou duas cuecas para evitar contato em cena de sexo com Streisand

Robert Redfort, ator que teve morte divulgada hoje, aos 89 anos, tomou uma atitude inusitada durante as gravações de Nosso Amor de Ontem (1973), filme no qual contracenou com Barbra Streisand.

O que aconteceu

O ator usou duas cuecas em uma cena de sexo com a colega, na época seis anos mais nova, para "se proteger". As tensões nos bastidores vieram à tona no livro "The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen", do jornalista Robert Hofler. A obra descreve o desconforto de Redford em dividir cenas íntimas com Streisand, especialmente nas sequências de sexo.

Segundo o Daily Mail, que obteve trechos da publicação, o ator, então com 36 anos, não queria se aproximar da colega de elenco, de 30. Ele alegou não vê-la como uma "atriz séria" e afirmou que queria "se proteger", já que era um homem casado e pai de quatro filhos. Para reforçar essa barreira.