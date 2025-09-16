Robert Redford anunciou aposentadoria em 2018: 'Basta em termos de atuação'

Robert Redford anunciou aposentadoria em 2018. O astro, que morreu aos 89 anos em casa, em Utah, nos Estados Unidos, fez uma breve participação especial na série "Dark Wings" em março deste ano.

O que aconteceu

Astro foi um dos rostos mais conhecidos da chamada "Nova Hollywood", geração de cineastas que buscavam atender os anseios da juventude das décadas de 1960 e 1970.