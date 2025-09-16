Fazenda: Renata Muller sugere treta com Fernando Sampaio por amizade com ex

Renata Muller sugeriu um possível atrito entre ela e Fernando Sampaio em A Fazenda 2025 (Record). O motivo seria seu ex-marido, Victor Pecoraro.

O que aconteceu

A peoa confessou que não cumprimentou o colega de confinamento. "Quando cheguei, nem cumprimentei. Ele chegou junto. Não me senti com vontade. Eu sou super educada e não sou de fazer esse tipo de coisa", revelou.

Questionada se ele era amigo de seu ex, Renata Muller confirmou que Fernando Sampaio era próximo do casal. "Ele era nosso amigo, frequentava nossa casa... A gente ia para a igreja juntos, sabe?", indicou.