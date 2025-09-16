SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Rayane detona peoa após primeira dinâmica de A Fazenda: 'Quis fazer VT'

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Rayane detona peoa após primeira dinâmica
A Fazenda 17: Rayane detona peoa após primeira dinâmica Imagem: Reprodução/RecordPlus

Após a primeira dinâmica ao vivo de A Fazenda 2025 (Record), Rayane detonou uma peoa, sem citar o nome diretamente, mas referindo-se a uma atitude de Duda.

O que aconteceu

A peoa desabafou com outros participantes sobre ser escolhida para perder o dinheiro e não outros participantes. "Ela não tinha nem intimidade com os meninos!."

Durante a dinâmica, no momento final, Rayane estava com R$ 3 mil e perdeu o dinheiro após Duda rasgar seu dinheiro. "Já foi direto em mim. Foi pra fazer VT. Cresceu. E tava com R$ 3 mil reais, cara."

Rayane completou. "Eu tô com ranço!"

A empresária ficou sem nada após ter o dinheiro rasgado por Duda e terminou a dinâmica zerada.

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

222 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
222 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.