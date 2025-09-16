Rayane detona peoa após primeira dinâmica de A Fazenda: 'Quis fazer VT'

Após a primeira dinâmica ao vivo de A Fazenda 2025 (Record), Rayane detonou uma peoa, sem citar o nome diretamente, mas referindo-se a uma atitude de Duda.
O que aconteceu
A peoa desabafou com outros participantes sobre ser escolhida para perder o dinheiro e não outros participantes. "Ela não tinha nem intimidade com os meninos!."
Durante a dinâmica, no momento final, Rayane estava com R$ 3 mil e perdeu o dinheiro após Duda rasgar seu dinheiro. "Já foi direto em mim. Foi pra fazer VT. Cresceu. E tava com R$ 3 mil reais, cara."
Rayane completou. "Eu tô com ranço!"
A empresária ficou sem nada após ter o dinheiro rasgado por Duda e terminou a dinâmica zerada.
