Estrela da Casa: Brenno Casagrande é o quarto eliminado do reality

Brenno Casagrande foi o quarto eliminado do Estrela da Casa (Globo). Ela obteve apenas 8,59 na média das notas e perdeu a disputa contra Bea e Biahh Cavalcante.

O que aconteceu

Durante o quarto Festival da temporada, Brenno defendeu a música "Não precisa mudar". Todos se apresentaram ao vivo.

O cantor teve umas das três performances com as piores avaliações do público. Bea e Biahh Cavalcante completaram o trio.