A Fazenda 17: Estreia tem dinâmica com troca de peões valendo dinheiro

A estreia de A Fazenda 2025 (Record) trouxe a primeira dinâmica ao vivo com os 26 participantes.

Como foi a dinâmica

Os 26 peões se dividiram em três grupos, com cada grupo tendo um chefe. Nizam, Will Guimarães e Fabiano Moraes foram escolhidos. Um grupo por vez, eles se dirigiam ao deck.

Ao chegar lá, o líder de cada grupo escolhia um "boi" premiado. Na sequência, ele escolhia 5 peões do grupo para não concorrer aos prêmios da dinâmica.