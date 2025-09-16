SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

A Fazenda 17: Estreia tem dinâmica com troca de peões valendo dinheiro

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
A Fazenda 17: Primeira dinâmica ao vivo vale dinheiro
A Fazenda 17: Primeira dinâmica ao vivo vale dinheiro Imagem: Reprodução/RecordPlus

A estreia de A Fazenda 2025 (Record) trouxe a primeira dinâmica ao vivo com os 26 participantes.

Como foi a dinâmica

Os 26 peões se dividiram em três grupos, com cada grupo tendo um chefe. Nizam, Will Guimarães e Fabiano Moraes foram escolhidos. Um grupo por vez, eles se dirigiam ao deck.

Ao chegar lá, o líder de cada grupo escolhia um "boi" premiado. Na sequência, ele escolhia 5 peões do grupo para não concorrer aos prêmios da dinâmica.

Nizam escolheu Shai, Michelle, Renata, Guilherme e Creo. Martina, Gabily e Rayane precisaram então escolher um boi supostamente premiado.

Will escolheu Tamires, Kathy, Fernando, Maria e Luiz Mesquita. Gaby, Saory e Walério escolheram os bois supostamente premiados.

Fabiano escolheu Duda, Dudu, Wallas e Carol. Matheus, Toinho e Yoná escolheram os bois supostamente premiados.

Algumas das pessoas eliminadas puderam mexer nos prêmios dos bois premiados.

Confira os prêmios ao fim da dinâmica:

Walério: R$ 10 mil

Continua após a publicidade

Matheus: R$ 5 mil

Nizam: R$ 5 mil

Toninho: R$ 5 mil

Gabily: R$ 7 mil

Martina: R$ 10 mil

Yoná: R$ 3 mil

Continua após a publicidade

Gaby Spanic: R$ 10 mil

Wallas: R$ 7 mil

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

227 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
227 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.