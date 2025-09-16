Poliana diz que Leonardo incentivou Zé Felipe a largar estudos na 7ª série

Poliana Rocha, 48, falou sobre o fato de o filho Zé Felipe, 27, ter abandonado os estudos sem sequer completar o Ensino Fundamental.

O que aconteceu

A empresária admitiu se sentir culpada pelo filho sequer ter concluído a sétima série. "Ele me deu um trabalho que você não tem noção. Até hoje às vezes eu me sinto um pouco de culpa em relação a isso, porque todo mundo fala assim 'como que uma pessoa, um adolescente, para de estudar igual a ele parou?'", desabafou ela, em entrevista a Daniela Albuquerque, 43.

Poliana chegou a contratar uma professora particular para Zé Felipe, mas nem isso resolveu o problema. "Coloquei uma professora de aula particular para dar aula para ele lá em casa. Ela ficou três meses e desistiu: 'Estou ganhando dinheiro fácil de você, porque eu não estou fazendo nada'. Ele ficava só conversando."