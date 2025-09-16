Affair com Letícia Spiller e conteúdo adulto: quem é Nizam de A Fazenda

O ex-BBB Nizam foi confirmado como um dos participantes de A Fazenda 2025 (Record).

Saiba mais sobre Nizam

Filho de libaneses, Nizam nasceu em São Paulo. Chegou a ser atleta federado de Natação e Basquete e, durante a infância, montava a cavalo. Ingressou no curso de Relações Internacionais, depois migrou para Comércio Exterior, mas não se formou.

Nizam fala muitas línguas. Aos 21 anos, começou a trabalhar em cruzeiros internacionais e fala três idiomas.