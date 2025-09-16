Matheus Martins e Carol Lekker são os peões infiltrados de A Fazenda 17

Carelli explicou na coletiva de imprensa como funciona a dinâmica. "Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em quem acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil."

Ele continuou. "No segundo dia de programa, vamos revelar que são dois infiltrados. No terceiro dia, diremos que é um homem e uma mulher. E no quarto dia, a gente vai dizer dois nomes de peões que não são os infiltrados. Na véspera dos votos, eles vão descobrir que os infiltrados receberam missões para serem feitas ao longo da semana."

Após o fim da dinâmica, os dois infiltrados ficam em "stand by", para assumir o lugar de algum peão em uma eventual desistência.