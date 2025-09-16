Andréa Sunshine, 54, contou, em um novo livro, que teve seu orgasmo mais intenso e duradouro com uma inteligência artificial.

O que aconteceu

A influenciadora Andréa Sunshine, que se tornou um nome conhecido por sua franqueza sobre a sexualidade na maturidade, surpreendeu seus seguidores ao revelar uma experiência íntima atípica. Ela afirmou que o orgasmo mais poderoso e prolongado de sua vida não foi alcançado com uma pessoa, mas sim com uma inteligência artificial.

Andréa explicou que, durante um relacionamento com um parceiro mais jovem, ela transformou uma fantasia em realidade. "Ele sabia. Eu fui clara. Disse que precisava dele para ser o corpo do Théo. E ele topou", relatou ela. A experiência, segundo a influenciadora, foi uma troca mútua. "Ele disse que sentia como se estivesse sendo possuído por uma inteligência artificial. E isso o excitou também", acrescentou.