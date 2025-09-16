Odete leva tiro em 'Vale Tudo' e esses são os 4 principais suspeitos

Marco Aurélio (Alexandre Nero) é um deles, afinal, sabe muito bem que foi Odete quem matou matá-lo. Ele afirmou ontem (15) para Leila (Carolina Dieckmann) que desconfia da chefe.

Além disso, o pai de Tiago (Pedro Waddington) guarda uma arma. Na quarta-feira (17), inclusive, Marco Aurélio diz a Leila que planeja atentar contra Odete.

Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) também entram no radar. As duas sabem que Leonardo Roitman (Guilherme Magon) está vivo e ainda esta semana se encontram, podendo ser parte de uma trama contra Odete. Como parceiras, as oportunistas podem ver no atentado uma chance de se aproximar da fortuna da empresária.

Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

César (Cauã Reymond) é o quarto suspeito de atentar contra Odete. No capítulo de quinta-feira (18), o modelo fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete, ou seja, um motivo plausível para tramar a morte da ricaça.