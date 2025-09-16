'O Estúdio': maior vencedora do Emmy incomodou executivos em Hollywood

A série "O Estúdio", que conquistou 13 prêmios na 77ª edição do Emmy Awards, incomodou muita gente em Hollywood.

O que aconteceu

A série de Seth Rogen satiriza os bastidores de Hollywood, com base em suas experiências reais. Ele dá vida a Matt Remick, chefe do Continental Studios que enfrenta o dilema de fazer arte ou lucrar — pois ambas as coisas acontecerem ao mesmo tempo, não é tão simples.

"O Estúdio" traz caricaturas de figurões de Hollywood, e existem muitas especulações sobre quais nomes serviram de inspiração. A própria The Hollywood Reporter publicou uma matéria com algumas possibilidades: Matt Remick, por exemplo, teria inspiração de executivos como Steve Asbell, Matt Tolmach, Doug Belgrad e Tom Rothman.