'Anistia criou trauma coletivo no Brasil', diz diretor de O Agente Secreto

O diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho, 56, define seu novo longa, "O Agente Secreto", como uma obra que não entrega respostas fáceis, mas expõe uma ferida ainda aberta no Brasil: a relação fragmentada do país com sua própria história. O filme foi escolhido como o representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar.

O que aconteceu

Em entrevista ao Poder360, o diretor recordou a anistia de 1979 como um marco que, em vez de reconciliar, acabou por instaurar um trauma coletivo. Para ele, a tentativa de "limpar" a memória da ditadura (apagando documentos, registros e até experiências pessoais) deixou marcas profundas na maneira como os brasileiros encaram o passado.