Ator de 'Terra Nostra' morreu tragicamente dias após cair em escada rolante

Incentivado pelo pai, que era sapateiro, estudou violino, mas se apaixonou pela atuação. Aos 12 anos, tocava em uma orquestra juvenil quando foi convidado por um diretor para fazer teatro. Esse encontro definiu seu futuro.

Em 1956, conquistou o prêmio de melhor ator em um festival amador, antes de estrear na TV. Permaneceu na extinta Tupi de 1959 até 1978, período em que estrelou produções como "Nino, o Italianinho" (1969) e "Simplesmente Maria" (1989). Passou pela TV Bandeirantes e pelo SBT antes de chegar à Globo, onde consolidou sua carreira com mais de 25 novelas.

Elias Gleizer como Jairo em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Tornou-se conhecido por personagens carismáticos, quase sempre ligados à figura de pai ou avô. Entre os papéis mais marcantes estão Jairo em "Tieta" (1989), Tio Zé em "Sonho Meu" (1993) e Canequinha em "Anjo de Mim" (1996). Seu maior sucesso com o público infantil foi o Vô Pepe de "Era uma Vez" (1998).

Em "Terra Nostra", Elias Gleizer deu vida ao Padre Olavo, um dos muitos religiosos que interpretou na carreira. Na trama de época exibida agora no Vale a Pena Ver de Novo, Olavo é o padre da região da fazenda de Gumercindo (Antonio Fagundes). Amigo da família, tenta ajudar Angélica a tornar-se freira, apesar da resistência de seu pai.