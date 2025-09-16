Ator e diretor Robert Redford morre aos 89 anos

Robert Redford, ator, diretor e ativista, morreu aos 89 anos em sua casa em Utah, nos Estados Unidos. A morte foi anunciada em um comunicado de Cindi Berger, diretora-executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK, enviado ao NY Times.
A causa da morte não foi revelada, mas Redford morreu enquanto dormia.
Um dos maiores galãs de Hollywood, Robert Redford ganhou dois Oscars e teve uma carreira de sete décadas, até anunciar a aposentadoria em 2018.
O artista iniciou a carreira na televisão como um pequeno papel na série "Maverick", na década de 1960. Estreou no cinema com "Obsessão de Matar" (1962), de Denis Sanders e em seguida fez "Descalços no Parque" (1967), comédia romântica que protagonizada ao lado de Jane Fonda.
Sua ascensão foi consolidada com a atuação em Butch Cassidy (1969), faroeste em que atuou com Paul Newman. Na sequência vieram outros títulos de sucesso de bilheteria como "O Candidato" (1972), "Mais Forte que a Vingança" (1972), "Nosso Amor de Ontem" (1973), "Golpe de Mestre" (1973), "Todos os Homens do Presidente" (1976) e "Entre Dois Amores" (1985).
A primeira indicação ao Oscar de melhor ator veio com o papel de Johnny Hooker em "Golpe de Mestre", mas o prêmio ficou com Jack Lemmon pela atuação em "Sonhos do Passado".
Redford passou também à direção na década de 1980. Seu primeiro Oscar foi na categoria de melhor diretor por "Gente como a Gente", que se tornou sucesso de público e de crítica, e também levou o Oscar de melhor filme daquele ano.
Também dirigiu "Quiz Show - A Verdade dos Bastidores", "O Encantador de Cavalos", "Rebelião em Milagro", "Lendas da Vida", entre outros.
A segunda estatueta do Oscar veio em 2002, um prêmio honorário em homenagem à sua carreira.
Ativismo ecológico
Embora não gostasse do título de "ativista", Redford sempre foi considerado um. Desde a década de 1970 ele chamava atenção por seus protestos públicos a obras que afetariam a geografia local de Utah, como a construção de uma termoeletríca a carvão.
Por três décadas, foi conselheiro do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais.
Aposentadoria
Após suas aparições tornarem-se cada vez mais raras, Robert Redford anunciou aposentadoria em 2018. "Nunca diga nunca, mas cheguei à conclusão de que basta para mim em termos de atuação, e vou seguir para a aposentadoria depois disso [do filme], porque faço isso desde os 21 anos, é o bastante", disse o astro, em entrevista à revista Entertainment Weekly.
Os últimos filmes em que atuou foram "Capitão América: Soldado Invernal", onde interpretou o líder da HIDRA, Alexander Pierce; e "The Old Man & the Gun", drama biográfico sobre o criminoso Forrest Trucker.
Em março deste ano, gravou uma participação especial na série "Dark Wings". O ator contracenou com o escritor George R. R. Martin no início da 3ª temporada. Os dois aparecem jogando xadrez em uma cela de prisão.
Teve quatro filhos do casamento com Lola Van Wagenen. Scott morreu aos 2 meses de vida, de morte súbita. James morreu em 2020, aos aos 58 anos, vítima de câncer no fígado.
Ele deixa a segunda esposa, a atriz Sibylle Szaggars Redford, as duas filhas e sete netos.
