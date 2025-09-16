Ator e diretor Robert Redford morre aos 89 anos

Robert Redford, ator, diretor e ativista, morreu aos 89 anos em sua casa em Utah, nos Estados Unidos. A morte foi anunciada em um comunicado de Cindi Berger, diretora-executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK, enviado ao NY Times.

A causa da morte não foi revelada, mas Redford morreu enquanto dormia.

Um dos maiores galãs de Hollywood, Robert Redford ganhou dois Oscars e teve uma carreira de sete décadas, até anunciar a aposentadoria em 2018.