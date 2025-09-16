Da demissão da Globo à Fazenda: a trajetória de Michelle Barros

Michelle Barros, 46, mudou totalmente de ares em pouco mais de três anos. Até maio de 2022, ela era apresentadora de jornais locais de São Paulo e do Carnaval paulista na Globo, e agora foi anunciada como uma das participantes de A Fazenda (Record).

A trajetória de Michelle Barros

A jornalista trabalhou na Globo por 12 anos, até pedir demissão em 2022. Antes, trabalhou em afiliadas da Globo e do SBT em Alagoas, e já acumulava 22 anos de carreira no jornalismo.

O principal motivo para sair do canal foi a sensação que não havia espaço para crescimento. "Eu sei que cheguei num nível excelente como apresentadora. Tenho muito a evoluir e aprender, a nossa vida é um eterno caminhar e sou ignorante em muitas coisas, mas eu cheguei a um nível 'ok' e não tem espaço para todo mundo", disse em entrevista a Splash pouco depois da saída.