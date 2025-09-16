Michelle Barros sobre entrada em A Fazenda: 'Sei que ninguém esperava isso'

Michelle Barros, 46, deixou um vídeo gravado previamente sobre sua participação em A Fazenda 17 (Record).

O que aconteceu

Jornalista sabe que surpreendeu as pessoas. "Meu Deus, eu sei que ninguém imaginava isso. Eu mesma disse várias vezes, eu jamais participarei de um reality de confinamento. Eu aprendi uma coisa: nunca diga nunca", diz.