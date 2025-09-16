Medrado se arrepende de cirurgia íntima: 'Inventei de fazer essa porcaria'

A cantora Fernanda Medrado, 28, se arrependeu de uma ninfoplasta sem corte, cirurgia geralmente realizada para diminuir os pequenos lábios vaginais.

O que aconteceu

Medrado fez o procedimento há 16 dias, e relatou uma recuperação muito dolorosa. "São 16 dias de terror, da pior cirurgia da minha vida", contou nos Stories do Instagram, avisando que não vai expôr a profissional pela cirurgia.

Após a cirurgia, ela já foi em cinco cirurgiões plásticos. Segundo a artista, todos falaram que ela está com queimadura de 3º grau. Medrado diz que já tomou várias medicações para dor, receitadas pela médica, mas nada adiantou.