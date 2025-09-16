Matheus descumpre ordem da produção e reclama: 'Querem me f*der muito'

Matheus Martins, um dos infiltrados de A Fazenda 2025 (Record), descumpriu a ordem imposta pela produção do reality rural.

O que aconteceu

Ao lado de Carol Lekker, Matheus é um dos infiltrados da edição. A cada dia, até a próxima terça-feira, eles deverão cumprir as ordens impostas pela produção e escolhidas pelo público.

Hoje, durante o dia, Matheus deveria cantar "Ê, Macarena" a cada vez que o sinal do microfone tocasse. No entanto, ele não cumpriu a ordem e ainda reclamou.