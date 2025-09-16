SplashUOL
Maisa posa com biquíni asa-delta e exibe abdômen definido

Colaboração para Splash, em São Paulo
Maisa posa de biquíni marrom
Maisa posa de biquíni marrom Imagem: Reprodução/Instagram

Maisa, 23, posou com um biquíni asa-delta nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz chamou a atenção ao exibir seu abdômen sarado enquanto usava um biquíni asa-delta marrom. Ela publicou a foto ontem nos stories do Instagram.

Além da foto na frente do espelho, a artista postou um registro de uma piscina. Ela não falou da localização, mas colocou a bandeira do Brasil na postagem.

Antes de posar de biquíni, Maisa apareceu fazendo yoga em grupo.

Maisa posta fotos de biquíni asa-delta e piscina
Maisa posta fotos de biquíni asa-delta e piscina Imagem: Reprodução/Instagram

